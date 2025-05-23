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Spor

Eyüpspor, evinde Antalyaspor'la karşılaşacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Eyüpspor, evinde Antalyaspor'la karşılaşacak
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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 34 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonunda 44 puan toplayan Antalyaspor ise 12. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 5 puan alabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi, Eyüpspor 4-1 kazanmıştı.

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