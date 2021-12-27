Eyüpspor, evinde Balıkesirspor ile berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Balıkesirspor, 1-1 berabere kaldı.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Emrah Ünal
EYÜPSPOR: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 46 Taha Balcı), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Dk. 75 Bekir Yılmaz), Caner Hüseyin Bağ, Pa Dibba (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Umut Bulut
BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore, Cumali Bişi, Otoo (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Muhammed Ali Doğan), Bilalli (Dk. 90+6 Birol Parlak), Kethevoama (Dk. 73 Nwankwo)
GOLLER: Dk. 22 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 40 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 81 Muhammed Ali Doğan, Dk. 83 Sedat Dursun, Dk. 85 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Cumali Bişi (Balıkesirspor), Dk. 90+1 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)