İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9169
  • EURO
    12,5318
  • ALTIN
    630.749
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eyüpspor, evinde Balıkesirspor ile berabere kaldı
Spor

Eyüpspor, evinde Balıkesirspor ile berabere kaldı

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:05 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 00:05
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Balıkesirspor, 1-1 berabere kaldı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Emrah Ünal

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mohammed, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 46 Taha Balcı), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Dk. 75 Bekir Yılmaz), Caner Hüseyin Bağ, Pa Dibba (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Kore, Cumali Bişi, Otoo (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Muhammed Ali Doğan), Bilalli (Dk. 90+6 Birol Parlak), Kethevoama (Dk. 73 Nwankwo)

GOLLER: Dk. 22 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 40 Erdem Gökçe (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 81 Muhammed Ali Doğan, Dk. 83 Sedat Dursun, Dk. 85 Batuhan İşçiler, Dk. 90+3 Cumali Bişi (Balıkesirspor), Dk. 90+1 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.