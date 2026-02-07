İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Eyüpspor, evinde Başakşehir ile karşılaşacak

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

7 Şubat 2026 Cumartesi 09:10
Eyüpspor, evinde Başakşehir ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Zor bir dönemden geçen ve "Ara transfer" döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Eyüpspor, buna rağmen ligde çıktığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Bu süreçte sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile berabere kalan eflatun-sarılı ekip, 20. haftada ise Corendon Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Atila Gerin'in teknik direktörlüğünü yaptığı ikas Eyüpspor, Süper Lig'de hanesine yazdırdığı 18 puanla 15. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

