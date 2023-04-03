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Spor

Eyüpspor evinde Erzurumspor FK ile yenişemedi

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Eyüpspor evinde Erzurumspor FK ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Şengül

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar (Dk. 87 Dibba), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir (Dk. 61 Ömer Bayram), Halil Akbunar, Thill, Melih Kabasakal, Sinan Kurt (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Del Valle (Dk. 46 Babel), İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Umut Bulut)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Dk. 86 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Eyüp Oskan), Celal Hanalp, Özgür Sert, Batuhan Artarslan, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 69 Shala), Rosheuvel

GOLLER: Dk. 40 Estrela (Erzurumspor FK), Dk. 87 Uğur Demirok (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Del Valle, Dk. 90+8 Thill (Eyüpspor), Dk. 39 Rosheuvel, Dk. 41 Estrela, Dk. 87 Özgür Sert, Dk. 90+2 Eyüp Oskan (Erzurumspor FK)

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