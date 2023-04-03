Eyüpspor evinde Erzurumspor FK ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Şengül
EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar (Dk. 87 Dibba), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir (Dk. 61 Ömer Bayram), Halil Akbunar, Thill, Melih Kabasakal, Sinan Kurt (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Del Valle (Dk. 46 Babel), İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Umut Bulut)
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Dk. 86 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Eyüp Oskan), Celal Hanalp, Özgür Sert, Batuhan Artarslan, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 69 Shala), Rosheuvel
GOLLER: Dk. 40 Estrela (Erzurumspor FK), Dk. 87 Uğur Demirok (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Dk. 37 Del Valle, Dk. 90+8 Thill (Eyüpspor), Dk. 39 Rosheuvel, Dk. 41 Estrela, Dk. 87 Özgür Sert, Dk. 90+2 Eyüp Oskan (Erzurumspor FK)