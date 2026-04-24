Eyüpspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak

Spor

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Nisan 2026 Cuma 16:30
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile sahasında mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sazondaki 30 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, 25 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

Geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen eflatun-sarılı ekip, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Eyüpspor'da tedavilerine devam edilen Emre Akbaba ve Dorin Rotariu'nın yanı sıra Angel Torres ile kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar, forma giyemeyecek.

Ceza sınırındaki Jankat Yılmaz ve Jerome Onguene, yarınki mücadelede sarı kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında görev yapamayacak.

Gaziantep'te ilk devre oynanan karşılaşmayı Eyüpspor, 2-1 kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
