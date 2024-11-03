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Spor

Eyüpspor evinde rahat kazandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Rıza Çalımbay'ın takımı galibiyet hasretine son veremedi.

3 Kasım 2024 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Eyüpspor evinde rahat kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Arda Turan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 11 ve 60. dakikalarda Mame Thiam kaydetti. Başarılı futbolcu, ligde bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.

RIZA ÇALIMBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hatayspor'da 21. dakikada Rui Pedro'nun kaydettiği beraberlik golü VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu karara yoğun itirazlarda bulunan Rıza Çalımbay, kırmızı kartla tribüne gönderildi.

ARDA TURAN'DAN TEPKİ

Ev sahibi ekipte ise 57. dakikada Mame Thiam'ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Arda Turan, ofsayt bayrağının erken kaldırıldığı gerekçesiyle hakeme tepki gösterdi.

HATAYSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Özhan Pulat ile yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçın 4'ünde kaybetti. Çalımbay'ın takımı 2 de beraberlik aldı.

Eyüpspor ise bu sezon ligde 5. galibiyetini aldı. İstanbul temsilcisi, 11 maçta ayrıca 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 19'a çıkardı. Ligde henüz galip gelemeyen Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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