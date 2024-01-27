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Spor

Eyüpspor galibiyeti 4 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Eyüpspor galibiyeti 4 golle aldı!
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Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Eyüpspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 4-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Recep Niyaz, 42 ve 90. dakikada Gianni Bruno ve 71. dakikada Thuram kaydetti.

Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan, dakika 29'da doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 48 yaparak liderliğine devam etti. Tuzlaspor ise 19 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Giresunspor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

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