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Spor

Eyüpspor, Halil Akbunar transferini duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

10 Ocak 2023 Salı 23:33 - Güncelleme:
Eyüpspor, Halil Akbunar transferini duyurdu
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Eyüpspor, transferlerine devam ediyor.

Eyüpspor, Westerlo'dan Halil Akbunar'ı 3,5 yıllığına kadrolarına kattığını duyurarak "Halil Akbunar'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." sözleri kullanıldı.

İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, Halil Akbunar transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Westerlo kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak, kendisiyle 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Halil Akbunar, Westerlo'da çıktığı 14 lig maçında 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

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