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Spor

Eyüpspor, ikinci yarıda döndü!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, sahasında Manise FK ile karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

26 Kasım 2023 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Eyüpspor, ikinci yarıda döndü!
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Trendyol 1'inci Lig'de Eyüpspor, Manisa FK'yı ağırladı.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi geriden gelerek 2-1 kazandı.

Manisa FK'nın golünü 42. dakikada Sandro Lima kaydetti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri ise 56. dakikada Gianni Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Öte yandan Manisa FK'da Marvin Gakpa, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde 11. galibiyetini alan Eyüpspor, 33 puanla zirvede konumlandı. Galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

Gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Altay'ı ağırlayacak.

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