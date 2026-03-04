İSTANBUL 14°C / 2°C
Spor

Eyüpspor, kupada Konyaspor'u ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yoluna devam etmek isteyen Eyüpspor, gruptaki son maçında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

4 Mart 2026 Çarşamba 11:24
Eyüpspor, kupada Konyaspor'u ağırlıyor
ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki ekip, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda çıktığı 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Eyüpspor, 4 puanla 5. sırada bulunuyor.

Konya temsilcisi ise grupta yaptığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti. Yeşil-beyazlılar, averajla Samsunspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üç grupta en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek finalist olacak.

