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Spor

Eyüpspor liderliğini 3 golle süsledi!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak, liderliğini sürdürdü.

25 Aralık 2023 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Eyüpspor liderliğini 3 golle süsledi!
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Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Eyüpspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 3-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Recep Niyaz, 67. dakikada Gianni Bruno ve 87. dakikada Kaan Demir kaydetti.

Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Eyüpspor, puanını 42 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Erzurumspor, 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

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