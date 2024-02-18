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Spor

Eyüpspor liderliğini pekiştirdi!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, misafir olduğu Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

18 Şubat 2024 Pazar 21:37 - Güncelleme:
Eyüpspor liderliğini pekiştirdi!
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Trendyol 1. Lig 23. hafta maçında Ümraniyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 3-1 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada frikikten Caner Erkin, 69. dakikada Samuel Saiz ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü 52. dakikada Emrecan Bulut'tan geldi.

Ümraniyespor'da Atalay Babacan, karşılaşmanın 31. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 55 yaparak liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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