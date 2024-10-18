Eyüpspor maçı öncesi Göztepe'de iki eksik

Trendyol Süper Lig'in yeni ekipleri ikas Eyüpspor ile Göztepe, 9. hafta mücadelesinde 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ikas Eyüpspor-Göztepe maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak.

İlk 8 haftada on ikişer puan toplayan Göztepe ile ikas Eyüpspor, ligde 6. ve 7. sırada bulunuyor.

KADRODA İKİ EKSİK BULUNUYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra sarı kart cezalısı Anthony Dennis forma giyemeyecek.