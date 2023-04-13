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Spor

Eyüpspor, Samet Aybaba ile anlaşmak üzere

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Eyüpspor, Samet Aybaba ile anlaşmak üzere.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
Eyüpspor, Samet Aybaba ile anlaşmak üzere
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Spor Toto 1. Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine göreve gelen Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Eyüpspor'un başına geçecek yeni ismin Samet Aybaba olduğu ortaya çıktı.

Eyüpspor'un başında 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Zafer Turan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetim kararını verdi.

Eyüpspor, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve 2021 yılından bu yana boşta olan Samet Aybaba ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Son detayların görüşülmesinin ardından Eyüpspor, 67 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalayacak.

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