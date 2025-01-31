Eyüpspor-Sivasspor maçının VAR'ı Francisco Jose Hernandez Maeso oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Eyüpspor-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Francısco Jose Hernandez Maeso oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, bugün saat 20.00'da Eyüpspor'a konuk olacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Seyfettin Ünal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İspanyol hakem Francisco Jose Hernandez Maeso oturacak. Maeso'ya AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.