Spor

Eyüpspor, son dakikada 3 puana uzandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın attığı golle mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

21 Şubat 2026 Cumartesi 15:29
Eyüpspor, son dakikada 3 puana uzandı
Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre gol sesi çıkmadı. Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor, ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM DE TRİBÜNDE

Öte yandan Fatih Terim de Eyüpspor - Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti.

