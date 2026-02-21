Eyüpspor, son dakikada 3 puana uzandı

Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre gol sesi çıkmadı. Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Eyüpspor, ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
FATİH TERİM DE TRİBÜNDE
Öte yandan Fatih Terim de Eyüpspor - Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti.