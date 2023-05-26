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Spor

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finaline yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eyüpspor, rakibi Sakaryaspor'u 120+1'de Alpaslan Öztürk'ün attığı golle 1-0 mağlup ederek play-off yarı finaline yükseldi.

26 Mayıs 2023 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finaline yükseldi
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Spor Toto 1. Lig 1. tur play-off karşılaşmasında Taner Taşkın'ın takımı Sakaryaspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Eyüpspor, uzatmalara giden maçı Alpaslan Öztürk'ün 120+1'de attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, play-off'ta yarı finale yükseldi.

Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor ile karşılaşacak. Eyüpspor, yarı finaldeki ilk maçta 31 Mayıs Çarşamba günü Bodrumspor'u konuk edecek. Ardından 4 Haziran Pazar günü rakibine konuk olacak.

İki takım arasında kazanan ekip, finale yükselecek ve 8 Haziran'daki finalde Pendikspor ile karşılaşacak.

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