  Eyüpspor, Süper Lig aşkına Rizespor'u konuk edecek!
Eyüpspor, Süper Lig aşkına Rizespor'u konuk edecek!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında küme hattından uzaklaşmak isteyen Eyüpspor, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 10:59 - Güncelleme:
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan bölümde 29 puan toplayan eflatun-sarılı takım, 33. haftaya 14. sırada girdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde son 3 haftada 7 puan alan Eyüpspor, ligde kalma ümitlerini artırdı.

Ligde 40 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ise 8. sırada rahat bir konumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de yapılan müsabakayı 3-0 ev sahibi takım kazanmıştı. Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile yaptığı 3 maçı da kaybetti.

