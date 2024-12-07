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Spor

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
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İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in ilk 14 haftasında gösterdiği performansla dikkati çeken Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 23 puanla haftaya dördüncü sırada girdi.

İstanbul temsilcisinde Ruben Vezo, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ile Anastasios Chatzigiovanis'in sakatlıklarından dolayı yarınki müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Eyüpspor gibi sezonun flaş takımlarından Samsunspor ise Alman teknik adam Thomas Reis idaresinde 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, 29 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

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