Eyüpspor tek golle kazandı

Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Tayfur Bingöl attı. Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü attı. Eyüpspor'un golünde asist yapan Emre Mor da bu sezon ilk asistini yaptı.

Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bodrum FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, 36 puana yükseldi. Bodrum FK, 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.