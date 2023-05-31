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Spor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: İkinci maçı da kazanacağız

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: İkinci maçı da kazanacağız
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Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirtti.

Sezonun sonuna geldiklerini ve yaş ortalaması yüksek bir takım olduklarını dile getiren Yavaş, "Ciddi efor sarf ettiğimiz 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen oyun olmasa da iki takım adına da iyi mücadele vardı. Skoru korumak önemliydi. İlk devreyi tamamladık. Şimdi Bodrum'da mevsim şartları ve maç saati bizi daha fazla zorlayabilir ama bunlara da hazırız. Önemli anları daha iyi oynayacak takım bir üst tura yükselecektir." ifadelerini kullandı.

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