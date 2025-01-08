Eyüpspor TFF'ye bildirdi! Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Takım, yeni sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.
Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.
EYÜPSPOR MACERASI KISA SÜRDÜ
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Jonjo Shelvey'nin İstanbul ekibindeki macerası kısa sürdü.
PERFORMANSI
Bu sezon 6 maçta 202 dakika süre alabilen Jonjo Shelvey skor katkısı veremedi.