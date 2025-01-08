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Spor

Eyüpspor TFF'ye bildirdi! Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'nin sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 12:33 - Güncelleme:
Eyüpspor TFF'ye bildirdi! Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Takım, yeni sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

EYÜPSPOR MACERASI KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Jonjo Shelvey'nin İstanbul ekibindeki macerası kısa sürdü.

PERFORMANSI

Bu sezon 6 maçta 202 dakika süre alabilen Jonjo Shelvey skor katkısı veremedi.

  • Jonjo Shelvey
  • Eyüpspor

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