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Spor

Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u sahasında ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında Eyüpspor sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.

AA7 Ocak 2025 Salı 09:55 - Güncelleme:
Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u sahasında ağırlayacak
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ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Hakan Yemişken ve Oğuzhan Yazır, yardımcı hakem olarak görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan ikas Eyüpspor, bir önceki turda Etimesgut Belediyespor'u 4-1'lik skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

İki takım daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ikas Eyüpspor 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, 3 maçta rakibini mağlup etti.

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