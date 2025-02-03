Eyüpspor Umut Bozok transferini duyurdu

Eyüpspor, son olarak Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki santrfor Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eflatun-sarılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki santrfor Umut Bozok'u kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a hoş geldin Umut Bozok. Eyüpspor'umuz, Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Umut Bozok'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Umut Bozok, A Milli Takımımıza kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa'da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor'da istediği form grafiğini yakalayamadı. Biz Eyüpspor'umuzda yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda hoca ile birlikte de bizim sistemimizin içinde Umut Bozok'un arzu ettiği çıkışı yakalayıp yeniden A Milli Takımımıza yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

UMUT BOZOK: "ARDA TURAN HOCA ARADIKTAN SONRA KARARIMI VERDİM"

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını dile getiren Bozok, "Arda hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Arda hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur" diye konuştu.