Eyüpspor ve Bodrumspor Süper Lig için kozlarını paylaşacak

Eyüp Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve play-off 1. turunda 5. basamaktaki Sakaryaspor ile eşleşen Eyüpspor, deplasmanda oynadığı, normal süresi 0-0 biten mücadelede, Alpaslan Öztürk'ün 120+2. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 2. tura yükseldi.



Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde eksik isim bulunmuyor.

İki ekibin bu sezon ligde oynadığı maçlarda, ev sahibi olan takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Bodrumspor sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki maçta ise Eyüpspor 1-0'lık sonuçla 3 puanı almıştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un sahasında oynanacak. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.