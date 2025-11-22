Eyüpspor ve Karagümrük, sahadan 1'er puanla ayrıldı

Süper Lig'de Eyüpspor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 66. dakikada Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti. 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk golünü attı. Fatih Karagümrük, bu gole 90. dakikada Matias Kranevitter ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 9, Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi.

Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından ters kanada yaptığı ortaya gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.