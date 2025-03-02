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Spor

Eyüpspor yarın Gaziantep FK deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

AA2 Mart 2025 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Eyüpspor yarın Gaziantep FK deplasmanında
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Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde oynadığı 24 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 29 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.

EKSİKLER

Eflatun-sarılı ekipte, Gaziantep FK maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Robin Yalçın, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Melih Kabasakal, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter'in de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Eflatun-sarılı takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Eyüpspor'da sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Prince Ampem, Halil Akbunar ve Emre Akbaba, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Bu dört futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 27. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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