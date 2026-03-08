İSTANBUL 11°C / 6°C
  Eyüpspor, yarın Kocaelispor'u ağırlayacak
Spor

Eyüpspor, yarın Kocaelispor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, yarın sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

8 Mart 2026 Pazar 10:03
Eyüpspor, yarın Kocaelispor'u ağırlayacak
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kocaelispor'la sahasında karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde çıktığı 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 19 kez gol sevinci yaşayan eflatun-sarılı takım, kalesinde ise 35 gol gördü.

Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçı, Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.

