Spor

Eyüpspor yarın Konyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Eyüpspor yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

18 Ocak 2026 Pazar 10:03
Eyüpspor yarın Konyaspor deplasmanında
ABONE OL

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, haftaya 13. basamakta girdi.

Teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran Eyüpspor, daha önce kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Atila Gerin'i göreve getirdi.

Eyüpspor'da devre arasında Nihad Mujakic, Denis Dragus, Kerem Demirbay, Halil Akbunar, Svit Seslar, Mame Thiam, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Samu Saiz gibi birçok isimle yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı ekip, transfer döneminde ise kadrosuna Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Charles Andre Raux Yao, Jerome Onguene ve Angel Torres'i kattı.

Popüler Haberler
