Spor

Eyüpspor yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Eyüpspor yarın sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

25 Ocak 2026 Pazar 09:48
Eyüpspor yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 32 puan topladı ve haftaya 5. basamakta girdi.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.

