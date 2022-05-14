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Spor

Eyüpspor yendi, Kocaelispor küme düştü

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve konuk ekip küme düştü.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Bu sonucun ardından takipçisi Tuzlaspor'un deplasmanda Manisa FK'ye yenilmesiyle Eyüpspor, bitime 1 hafta kala play-off oynamayı garantiledi.

Kocaelispor ise Altınordu'nun sahasında Balıkesirspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala ligden düştü.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 32 Popov), Mezague, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 86 Mikail Okyar), Thill, Oğulcan Çağlayan (Dk. 67 Umut Bulut), Ahmed Ildiz, Dibba (Dk.86 Sekidika), Rodrigues

KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı, Musa Nizam, Atila Turan (Dk. 46 Kerem Can Akyüz), Mehmet Taş (Dk. 81 Mandjeck), Benhur Keser, Diop (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Kolovos, Samed Ali Kaya (Dk. 46 Pereira), Gueye

GOLLER: Dk. 8 ve 14 Rodrigues (Eyüpspor), Dk. 61 İlyas Kubilay Yavuz (Penaltıdan) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Diop (Kocaelispor), Dk. 90+ 3 Rodrigues (Eyüpspor)

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