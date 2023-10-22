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Spor

Eyüpspor zirve yürüyüşünü sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tahsin Tam'ın ekibi Çorum FK ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

22 Ekim 2023 Pazar 21:15 - Güncelleme:
Eyüpspor zirve yürüyüşünü sürdürdü
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Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Çoruk FK'yı 3-2 mağlup etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 9. dakikada Ahmed Kutucu, 17. dakikada Caner Erkin ve 20. dakikada Prince Ampem'den geldi. Ev sahibi Çorum FK'nın gollerini 42. dakikada Ferhat Yazgan ve 90+4'te Michael Ologo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 24 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Çorum FK 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK deplasmanda Manisa FK ile karşılaşırken, Eyüpspor evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

  • Trendyol Futbol
  • Tahsin Tamın
  • Arda Turan yönetim

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