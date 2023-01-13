Eyüpspor'a Denizli'de tek gol yetti

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 82 Erdal Akdari), Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 90 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 70 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 70 Okan Derici)
EYÜPSPOR: Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt, Mehmet Murat Uçar, Umut Bulut (Dk .71 Mustafa Pektemek) Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 90 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Berkan Demir, Ezeh (Dk. 90+5 Thill)
GOL: Dk. 45+3 Hakan Çinemre (kendi kalesine) (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 83 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor), Dk. 57 Recep Niyaz (Eyüpspor)