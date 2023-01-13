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Spor

Eyüpspor'a Denizli'de tek gol yetti

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

AA13 Ocak 2023 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Eyüpspor'a Denizli'de tek gol yetti
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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 82 Erdal Akdari), Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 90 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Özer Özdemir), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 70 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 70 Okan Derici)

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Claro, Sinan Kurt, Mehmet Murat Uçar, Umut Bulut (Dk .71 Mustafa Pektemek) Uğur Demirok, Recep Niyaz (Dk. 90 Taşkın İlter), İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Berkan Demir, Ezeh (Dk. 90+5 Thill)

GOL: Dk. 45+3 Hakan Çinemre (kendi kalesine) (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 83 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor), Dk. 57 Recep Niyaz (Eyüpspor)

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