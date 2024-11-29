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Spor

Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 sakatlık

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor iki oyuncusunun sakatlık yaşadığını açıkladı.

29 Kasım 2024 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 sakatlık
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Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da iki oyuncunun sakatlık yaşadığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo'nun sakatlık yaşadığı ve oyuncuların tedavilerine başlandığı ifade edildi.

İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama;

"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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