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Spor

Eyüpspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik, 6 ceza sınırı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak. İstanbul ekibinde 4 oyuncu zorlu deplasmanda forma giyemeyecekken, 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Eyüpspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik, 6 ceza sınırı
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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelede ilk düdük saat 16.00'da çalacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

İstanbul ekibi, kazanarak Avrupa kupalarına katılım umudunu sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 25 maçta 10 kez kazanan, 6 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalan ve 9 mücadeleden de puan çıkaramayan Göztepe, 36 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.

Ligde son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

EKSİKLER

ikas Eyüspor'da cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı Göztepe maçı öncesinde dikkati çekiyor.

Eflatun-sarılı ekipte kırmızı kart cezalıları Caner Erkin ile Robin Yalçın, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter'in de kadroda olması beklenmiyor.

Öte yandan İstanbul ekibinde Melih Kabasakal, Sinan Gümüş ve Leo Dubois'nın da maç kadrosunda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

CEZA SINIRINDAKİLER

Eflatun-sarılı takımda 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Eyüpspor'da sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Yalçın Kayan, Prince Ampem, Emre Mor, Halil Akbunar ve Emre Akbaba, Göztepe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Bu 5 futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 29. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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