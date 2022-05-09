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Spor

Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

IHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 20:14 - Güncelleme:
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Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynamaya hazırlanan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Eyüp ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Deneyimli teknik direktör Eyüpspor başında çıktığı 10 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 2 kez de galibiyet almıştı.

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