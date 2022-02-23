Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu imzayı attı

AA 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:47 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:47

Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Hamza Hamzaoğlu'nun yanı sıra Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız katıldı.

Burada açıklamada bulunan 52 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor'a kendilerine verdiği değerden ötürü teşekkür etti.

Eyüpspor'un teknik adamlık kariyerinde çalıştığı ilk kulüp olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "O zaman güzel bir başarı yakalamıştık ama taçlandıramadık, yarım kalmıştı. Bu kulübü o zamandan sonra hep takip ettik, bizde farklı bir yeri var. Murat başkanla vizyoner bir yapıya kavuştu. Hedeflerini yüksek tuttu. Sezon sonuna kadar anlaştık. Son zamanlarda çok kulüp değiştik ama bu biraz da bizden kaynaklanmadı. Güzel bir kulüp. Hedef Süper Lig'e çıkarabilmek. Eyüpspor'un güçlü bir kadrosu var. Zafer hocaya da buradan teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Kulaksız ise eski teknik direktörleri Zafer Turan'ın 4. defa görevi bırakmak istemesi üzerine yollarını ayırdıklarını dile getirdi.

Zafer Turan'a teşekkür eden Kulaksız, şunları aktardı:

"Hamza hocamız bizim için çok özel yeri olan bir isim. Teknik direktörlüğe ilk burada başladı. Hamza hocamızı sonrasında gururla takip ettik. Başarılarıyla hep gurur duyduk. Dün hocamızın bırakması söz konusu olunca aklımıza ilk gelen isim hocamız oldu ama ikna edebilir miyiz diye endişeliydik. Sonra 6-7 saat süren uzun bir görüşme sonucunda ikna etmeyi başardık." diye konuştu.

Fatih Kulaksız, Süper Lig'e çıkmaları halinde şu anki stadın bulunduğu yere yenisini standartlara uygun şekilde yapacaklarını da sözlerine ekledi.