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Spor

Eyüpspor'da hedef Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, Sivasspor'un yıldız forveti Rey Manaj'ı transfer etmek istiyor.

13 Nisan 2024 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Eyüpspor'da hedef Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek eflatun-sarılı ekibin flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Eyüpspor'un Süper Lig'in yıldızını renklerine bağlamak istediği aktarıldı. Radyospor'un haberine göre; Eyüpspor, Sivasspor forması giyen Rey Manaj'ın peşine düştü.

Sivasspor'un yıldızının menajeriyle temaslara başlandığı kaydedildi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile masaya oturacağı vurgulandı.

27 yaşındaki santrfor bu sezon Sivasspor'da 30 müsabakada forma şansı buldu. Arnavut yıldız bu mücadelelerde 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Rey Manaj takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Rey Manaj'ın Sivasspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Cremonese altyapısında futbola başlayan Rey Manaj daha sonra Sampdoria altyapısı, Inter, Pescara, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia ve Watford'da forma giydi. Sivasspor, Rey Manaj'ı sezon başında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattı. Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nda 31 karşılaşmada süre aldı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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