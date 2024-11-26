İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6371
  • EURO
    36,5513
  • ALTIN
    2928.5
  • BIST100
    9614.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eyüpspor'da, Jonjo Shelvey ile yollar ayrılıyor
Spor

Eyüpspor'da, Jonjo Shelvey ile yollar ayrılıyor

Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek İstanbul ekibinde sezon başında renklere bağlanan Jonjo Shelvey'nin mukavelesi feshediliyor.

26 Kasım 2024 Salı 18:14 - Güncelleme:
Eyüpspor'da, Jonjo Shelvey ile yollar ayrılıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla dördüncü sırada yer alan Eyüpspor'da ayrılık gerçekleşiyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, Jonjo Shelvey ile sözleşmesini feshediyor. 32 yaşındaki oyuncuyla fesih konusunda anlaşma sağlandı.

Shelvey geride kalan 13 haftada yalnızca 6 maçta şans bulabildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre, düzenli oynamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen 32 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrıldı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken Eyüpspor'u Instagram hesabından takipten çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.