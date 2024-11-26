Eyüpspor'da, Jonjo Shelvey ile yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla dördüncü sırada yer alan Eyüpspor'da ayrılık gerçekleşiyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, Jonjo Shelvey ile sözleşmesini feshediyor. 32 yaşındaki oyuncuyla fesih konusunda anlaşma sağlandı.

Shelvey geride kalan 13 haftada yalnızca 6 maçta şans bulabildi. Ertan Süzgün'ün haberine göre, düzenli oynamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen 32 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrıldı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken Eyüpspor'u Instagram hesabından takipten çıktı.