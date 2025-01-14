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Spor

Eyüpspor'dan ayrılan Jonjo Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor

Süper Lig ekibi Eyüpspor ile yolları ayıran orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor. 32 yaşındaki futbolcu İngiltere Championship takımın Burnley ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 11:36 - Güncelleme:
Eyüpspor'dan ayrılan Jonjo Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor
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Eyüpspor ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisini eline alan İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor.

Shields Gazette'nin haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship takımın Burnley ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Haberde, İngiliz futboluna dönmeye hazırlanan Shelvey için "Burnley'e olası bir transfer ufukta" ifadelerine yer verildi.

SCOTT PARKER'DAN SHELVEY AÇIKLAMASI

Öte yandan Burnley Teknik Direktörü Scott Parker da tecrübeli oyuncunun transferi için "Bu bir olasılık, evet. Nereye varacağımızı göreceğiz. Belki biraz antrenman sonrası ne olacağını görmemiz gerek." diye konuştu.

6 MAÇTA 202 DAKİKA

Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren ve geçtiğimiz yaz Eyüpspor'a imza atan Shelvey, İstanbul ekibinde fazla forma şansı bulamamış ve 6 maçta 202 dakika sahada kalabilmişti.

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