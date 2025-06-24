Süper Lig takımlarından Eyüpspor, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun sarılı kulüpten Dorukhan'ın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

22 MAÇTA OYNADI

29 yaşındaki oyuncu geriden kalan sezonda 22 maçta forma giydi ve 802 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futolcu, takımına skor katkısı veremedi.