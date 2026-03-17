Eyüpspor'dan Emre Akbaba için sakatlık açıklaması

Eyüpspor'a deneyimli futbolcusu Emre Akbaba'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanan Akbaba'nın fibula kemiğinde kırık tespit edildi.

Konuyla ilgili Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir.

Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."