  • Eyüpspor'dan Emre Akbaba için sakatlık açıklaması
Eyüpspor'dan Emre Akbaba için sakatlık açıklaması

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Kasımpaşa maçında sakatlanan Emre Akbaba'nındurumu hakkında açıklama yaptı. Oyucunun fibula kemiğinde kırık tespit edildi.

HABER MERKEZİ17 Mart 2026 Salı 15:55
Eyüpspor'a deneyimli futbolcusu Emre Akbaba'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanan Akbaba'nın fibula kemiğinde kırık tespit edildi.

Konuyla ilgili Eyüpspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir.

Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

