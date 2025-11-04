Eyüpspor'dan Erol Bulut'a cevap

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, sporun evrensel değerleri olan dürüstlük, şeffaflık ve adil oyun ruhunun, kulüp kültürünün ve Türk futbolunun temel direkleri olduğuna vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Takımımızın başarısını, yalnızca sahada gösterilen alın teri, disiplinli çalışma ve stratejik analizlerle elde etme felsefesiyle hareket etmekteyiz. Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin tüm mesaisi, sadece kendi oyunumuzu geliştirmeye, takımımızın potansiyelini maksimize etmeye ve rakip analizini yalnızca kamuya açık veriler üzerinden gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Söz konusu Antalyaspor karşılaşması öncesinde, rakip takımın gizli veya kulüp içi bilgilerine yönelik herhangi bir gayriahlaki yolla bilgi edinimi veya belge temini kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür bir iddiayı kabul etmemiz, kulübümüzün etik duruşuyla bağdaşmamaktadır."

Doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğuna değinilen açıklamada, "Türk futbolunun saygınlığını koruma sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu hatırlatırız. Bu bağlamda, doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğu görüşündeyiz. Tüm futbol paydaşlarını, enerjilerini sahadaki mücadeleye, futbolun güzelliğine ve emek veren sporculara odaklamaya davet ediyor; bu tip iddiaların gölgesinde kalmayacağımızı, çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.