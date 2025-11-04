İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0928
  • EURO
    48,3635
  • ALTIN
    5337.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eyüpspor'dan Erol Bulut'a cevap

ikas Eyüpspor Kulübü, Eyüpspor-Antalyaspor müsabakasının ardından teknik direktör Erol Bulut'un ortaya attığı iddiaları yalanladı.

AA4 Kasım 2025 Salı 17:24 - Güncelleme:
Eyüpspor'dan Erol Bulut'a cevap
ABONE OL

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, sporun evrensel değerleri olan dürüstlük, şeffaflık ve adil oyun ruhunun, kulüp kültürünün ve Türk futbolunun temel direkleri olduğuna vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Takımımızın başarısını, yalnızca sahada gösterilen alın teri, disiplinli çalışma ve stratejik analizlerle elde etme felsefesiyle hareket etmekteyiz. Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin tüm mesaisi, sadece kendi oyunumuzu geliştirmeye, takımımızın potansiyelini maksimize etmeye ve rakip analizini yalnızca kamuya açık veriler üzerinden gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Söz konusu Antalyaspor karşılaşması öncesinde, rakip takımın gizli veya kulüp içi bilgilerine yönelik herhangi bir gayriahlaki yolla bilgi edinimi veya belge temini kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür bir iddiayı kabul etmemiz, kulübümüzün etik duruşuyla bağdaşmamaktadır."

Doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğuna değinilen açıklamada, "Türk futbolunun saygınlığını koruma sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu hatırlatırız. Bu bağlamda, doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğu görüşündeyiz. Tüm futbol paydaşlarını, enerjilerini sahadaki mücadeleye, futbolun güzelliğine ve emek veren sporculara odaklamaya davet ediyor; bu tip iddiaların gölgesinde kalmayacağımızı, çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.