Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen dünya yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılması gündemde... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Fransız yıldız hakkında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

EYÜPSPOR'DAN MBAPPE PAYLAŞIMI

Eyüpspor, PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe hakkında bir paylaşım yaptı. İstanbul temsilcisi, "Seni bekliyoruz" notunu düştü. Eyüpspor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Kylian Mbappe'nin ismi, birçok transfer söylentisine konu olsa da henüz netlik kazanmış değildi. Fransız ekibi ile Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunan Mbappe, geleceğine ilişkin verdiği kararı kulüp yönetimine bildirdi. Kylian Mbappe, sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayacağını ve sezonun tamamlanması ile takımdan ayrılacağını açıkladı.

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