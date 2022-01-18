Eyüpspor'dan Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'e Erdem Gökçe çalımı

Hürriyet 18 Ocak 2022 Salı 13:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 13:23

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Balıkesirsporlu Erdem Gökçe, Süper Lig ekiplerinin Transfer listesinde yer alıyordu ancak genç yıldızın yeni adresi bir başka 1. Lig ekibi oldu.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna katmak istediği ve resmi teklif yaptığı 18 yaşındaki sağ bek, tercihini Eyüpspor'dan yana kullandı.

Eyüpspor, Erdem Gökçe ile 5 yıllık sözleşme imzalarken resmi duyurunun kısa sürede yapılması bekleniyor.

Bu sezon Balıkesirspor'la toplam 17 maça çıkan Erdem Gökçe, 1 gol kaydetti.