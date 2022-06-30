Eyüpspor'dan transfer şov!

Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı.
İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.
Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.
Eflatun sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle:
Uğur Demirok
Alpaslan Öztürk
İbrahim Akdağ
Metehan Mimaroğlu
Ahmet Yazar
Erdem Gökçe
Murat Uçar
Fethi Özer
Emeka Eze