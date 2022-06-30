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Spor

Eyüpspor'dan transfer şov!

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti. Eflatun sarılılar, 9 önemli transfer hamlesine imza atarken bu futbolcular arasında Süper Lig'de forma giyen önemli oyuncular da bulunuyor.

DHA30 Haziran 2022 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
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Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı.

İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

FORVET HATTINA EMEKA EZE

Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.

Eflatun sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle:

Uğur Demirok

Alpaslan Öztürk

İbrahim Akdağ

Metehan Mimaroğlu

Ahmet Yazar

Erdem Gökçe

Murat Uçar

Fethi Özer

Emeka Eze

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