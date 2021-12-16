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Spor

Eyüpspor'dan Umut Bulut'a yeni sözleşme

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor formasıyla harika bir performansa imza atan Umut Bulut, takımıyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Spor Arena16 Aralık 2021 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:53
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Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da attığı gollerle takımının zirve yarışında tutunmasına büyük katkı yapan Umut Bulut ile yeni sözleşme hazırlığı var.

Bu sezon çıktığı 15 maçta 9 gol atıp 3 asist yapan ve toplamda 12 gole doğrudan katkı yapan Umut Bulut hakkında konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 38 yaşındaki futbolcuyla sözleşmesini uzatmak için söz kestiklerini söyledi.

Spor Arena'ya konuşan Kulaksız; "Umut gerek iş ahlakı, gerek preofesyonelliği, gerek takım içi liderliğiyle Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi. Kendisinden çok memnunuz. Umut Bulut'u Eyüpspor'a getiren unsur tamamen onun hedefleri. Futbolu ilk başladığı gün gibi oynuyor. Sezon sonu mukavelesi bitiyor ama biz kendisiyle sözleştik. İnşallah Umut Bulut, Süper Lig 'de kırdığı rekorları egale ederek Eyüpspor formasını terletmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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