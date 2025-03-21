Eyüpsporlu Melih Kabasakal: Arda Turan çok büyük kulüplerde hoca olacak

Sezon başında kendine A Milli Takım'a gitme hedefi koyduğunu ve buna da çok yaklaştığını söyleyen Eyüpspor'un başarılı orta sahası Melih Kabasakal, "Sakatlık yaşamasaydım milli takıma çağrılmayı bekliyordum. Her futbolcunun hayalidir zaten milli formayı giyebilmek. İnşallah bundan sonraki süreçte çok çalışıp milli formayı giymek istiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 23 maçta Eyüpspor formasını terleten ve 2 de asisti bulunan başarılı orta saha Melih Kabasakal, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Melih; sezona dair hedeflerinden Teknik Direktör Arda Turan'a, Ahmed Kutucu'nun yokluğunun takımı nasıl etkilediğinden A Milli Takım beklentisine ve hakemlerin iletişimine dair birçok konuda konuştu.

"İNŞALLAH BAŞAKŞEHİR MAÇINDA HAZIR OLACAĞIM"

Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Melih, tedavi sürecine ilişkin bilgiler vererek sözlerine başladı. 29 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığımda 3 haftalık bir süreç oldu ama 4 haftayı tamamlamam lazım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fakat riskli bir durum var, hemen dönersem nüksedebilir. Onun için tedbirli davranmaya çalışıyoruz. İnşallah Başakşehir maçında hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA GİTMEK"

Melih Kabasakal, Eyüpspor'da bir aile ortamının olduğundan da bahsederek, "Çok değerli başkanımız, teknik ekibimiz ve hocamız var. Bütün imkanları bize sağlıyorlar. Tabii hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Onun içinde tesisleşmede daha çok ilerlemeye çalışıyoruz. Futbolcular burada mutlu. Çok güzel bir aile ortamı var" cümlelerine yer verdi.

"SEZON BAŞINDA KENDİ ARAMIZDA DA OLSA HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA GİTMEKTİ"

Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olarak sezona iyi başlangıç yapmanın kendileri için sürpriz olmadığını dile getiren Melih, "Bizim için sürpriz değildi. Ne kadar lige yeni çıkmış olsak da sezon başı kampında kendi aramızda da olsa hedefimiz Avrupa kupalarına gitmekti. Öyle bir söz vermiştik. Tabii ki ilk hedefimiz yeni çıkmış bir takım olarak ligde kalmak. Ama tabii kendi aramızda Avrupa kupalarına gitmek vardı hedefimizde. İnşallah bunun içinde çabalayacağız"

"ARDA TURAN'IN ÇOK BÜYÜK KULÜPLERE HOCA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Eflatun-sarılı futbolcu, Teknik Direktör Arda Turan hakkında ise övgü dolu sözler kullandı. Melih, "Arda hoca futbolculuk döneminde çok büyük bir oyuncu ve bizim için, Türk futbolu için bir efsaneydi. Çok büyük hocalarla çalıştık, büyük kulüplerde oynadı. Tabii ki oradaki tecrübeli bize burada aktarıyor. Dışarıda bir ağabey, sahada bir hoca olarak davranıyor bize. En önemlisi bu bizim için. Bize doğru futbol nasıl oynanır, onu öğretiyor. İletişimi de çok kuvvetli bir hoca. Çok büyük kulüplere hoca olacağını düşünüyorum. Futbolcuyken bizim efsanemizdi, hocayken de efsanemiz olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES UYUYORKEN, BİZ KOŞTUK"

Sezon başında ilki sabah 06.00 olmak üzere günde 3 idman yapmanın sezon içerisinde kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Kabasakal, "Hocamız bize hep, 'Herkes uyuyorken, biz çalışacağız, koşacağız ve bunun meyvelerini yiyeceğiz' derdi. Sezon içerisinde de onun meyvelerini yedik. Evet, futbolcular için çok zor. Sabah 06.00'da kalkıp antrenman yap, daha sonra 11.00 ve 17.00'de yine antrenman. Ben çalışmayı seven bir insanım, benim için çok zor değildi. Sezon içerisinde de bunun meyvelerini fazlasıyla yediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Melih Kabasakal, 2022-2023 sezonunda Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur maçında Bodrum FK'ya 2-0 yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını yitirdikleri günün ardından sabah antrenmanında Teknik Direktör Arda Turan ile yaşadıkları bir anıyı ise şöyle anlattı:

"Bodrum'a elenmiştik play-off maçında. Buraya döndük. Sabah 06.00'da hoca müzik açtırmış, 'Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim' diye. Bizi hep öyle hazırladı. En önemlisi 06.00'daki antrenmanlardı. Herkes uyuyorken, biz koştuk. Şimdi onun meyvelerini yiyoruz. Herkes uykulu gelip, sahaya adım attığı an gülmeye başlıyordu."

"AHMED KUTUCU'NUN YOKLUĞU HÜCUMDA BİZİ ETKİLİYOR"

Başarılı futbolcu, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun yokluğunun hücumda kendilerini etkilediğini belirtti. Melih, "İlk yarı ile ikinci yarı arasında puan olarak şu an çok büyük bir kaybımız yok. Ama Ahmed Kutucu'nun yokluğu tabii ki hücumda bizi etkiliyor. Tıkandığımızda bizim gol umudumuzu yükselten Ahmed'di. İnanılmaz bir şut özelliği var. Oyunu koparıyordu bizim için. Bizim için çok önemli bir oyuncuydu tabii ki de onun yokluğunu hissediyoruz. Ama o yok diye de devam etmeyeceğiz değil. Daha değerli oyuncularımız da var" dedi.

Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ile sık sık görüştüklerini de sözlerine ekleyerek, "Kardeşim o benim. Çok seviyorum onu. Karakteri de çok düzgün. Allah yolunu bahtını açık etsin" açıklamasını yaptı.

"ARDA HOCAM GOL ATMIYORUM DİYE ÇOK SİTEM EDİYOR BANA"

Kendi performansını değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Kötü oynadığım maçlar da oldu ama sezon genelinde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Arda hocam gol atmıyorum diye çok sitem ediyor bana. Onun için çalışıyorum aslında. Antrenmanlardan sonra hep söylüyor bana, 'Burada çalışıyorsun ama maçta daha göremedim' diye. İnşallah gol atıp onu da mutlu ederim. Tek eksiğimin gol ve asist olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RAFA SİLVA İKİNCİ MAÇTA BENİ YIPRATMIŞTI"

Melih, 'Süper Lig'de seni en çok zorlayan hücum oyuncusu kim?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"İlk maçta bence ben zorladım onu ama ikinci maç için Rafa Silva diyorum. Oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Çabuk, hızlı ve tutması zor. İkinci maçta beni yıpratmıştı."

"SAKATLIK YAŞAMASAYDIM MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYORDUM"

Sezona 'milli takıma gitme' hedefi koyarak başladığını ve buna da yaklaştığını söyleyen Melih Kabasakal, "Sakatlık yaşamasaydım milli takıma çağrılmayı bekliyordum. Her futbolcunun hayalidir zaten milli formayı giyebilmek. Sezon başı kampa gitmeden, bu sene iyi performans sergileyip milli takıma gitmek istiyorum diye bir hedef koymuştum. Ona yaklaştım ama nasip olmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte çok çalışıp milli formayı giymek istiyorum" diye konuştu.

A Milli Takım'ın iyi ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduğunu dile getiren Melih, kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası'na katılacağını düşündüğünü de belirtti.

"HAKEMLERİN BİZİMLE İLETİŞİMİ ÇOK KÖTÜ"

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de görev alan hakemlerin kendileriyle olan iletişiminden şikayet etti. Eyüpsporlu oyuncu, "Hakemlerin bizimle iletişimi çok kötü. Çok üstten konuşuyorlar. Biz onlara gayet nazik bir şekilde davranmaya çalışıyoruz ama bize inanılmaz egolu bir şekilde konuşuyorlar. Sadece bunu düzeltsinler. İletişimlerini geliştirirlerse biz futbolcular olarak çok seviniriz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU FELİPE MELO'YDU"

Arda Turan'ın, saha içinde kendisine 'Melo' diye seslenmesinin özel bir sebebinin olup olmadığının sorulması üzerine ise Melih, şöyle konuştu:

"Herhalde ismimin kısaltılmışı olduğu için 'Melo' diyor ama benim eskiden örnek aldığım futbolcu Felipe Melo'ydu. Oyun tarzımız da benzediği için belki ondan da söylüyor olabilir."