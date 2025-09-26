İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

Eyüpspor'un konuğu Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

AA26 Eylül 2025 Cuma 10:06
Eyüpspor'un konuğu Göztepe
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 4 puanla 14. basamakta bulunuyor.

Üçer galibiyet ve beraberlikle lige iyi başlayan İzmir ekibi ise topladığı 12 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko'nun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

