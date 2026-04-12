12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Spor

Eyüpspor'un konuğu Samsunspor

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Eyüpspor yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

AA12 Nisan 2026 Pazar 10:52 - Güncelleme:
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Samsunspor'la sahasında karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 28 mücadelede 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Son 4 lig müsabakasında puan alamayan eflatun-sarılı ekip, 5 maçtır gol atamıyor.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile ameliyat edilen Dorin Rotariu, forma giyemeyecek. Bu futbolcuların dışında son lig maçında kırmızı kart gören Bedirhan Özyurt ile sarı kart cezalısı Umut Bozok da takımlarını yalnız bırakacak.

Kart ceza sınırındaki Jerome Onguene, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

İki takımın ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmasını Karadeniz ekibi 1-0 kazanmıştı.

